Frustratie en chagrijn heersen na remise in de vis-tapijtderby Urk-SC Genemuiden

gelijkspelDe strijdwijze van Urk is de juiste in de vis-tapijtderby. De thuisploeg legt de creatieve spelers van SC Genemuiden aan banden. Genoeg voor de winst is het niet na een late gelijkmaker (1-1).

Meteen na afloop van Urk - Genemuiden (1-1) overspoelen frustratie (Genemuiden dat nooit lekker in de wedstrijd komt) en chagrijn (Urk dat in de slotfase twee dure punten verspeelt) het kunstgrasveld. In combinatie met wat onvriendelijke woorden gevolgd door het betere duw- en trekwerk, vindt de ontlading z’n weg uit snelkookpan De Vormt.

Pruttelen

Dat de derby pas laat op stoom raakt, helpt ook al niet mee om de bijna vijftienhonderd supporters met een goed gevoel huiswaarts te sturen. Tot de openingstreffer op driekwart van de wedstrijd is het pruttelen geblazen. Met Urk als betere ploeg, omdat het vanuit historisch besef donders goed weet hoe het Genemuiden moet bestrijden. Creatieve spelers als Kay Velda, Omar Kavak, Jermain Baicadila en Nouredinne Boutzamar liggen strak aan de ketting en worden als wild opgejaagd zodra ze in balbezit zijn.

Het afjagen vindt z'n hoogtepunt in de openingstreffer van Urk die symbool staat voor de hele pot. Het inspelen van Genemuiden-keeper Patrick Jansen is al niet handig, maar het laconieke uitverdedigen van ex-Harkemase Boys-speler Boutzamar overschrijdt alle grenzen van de vis-tapijtderby. Lucas Nagel straft het snoeihard af met een pegel in de kruising. ,,Die nummer acht probeerde me op zijn eigen zestien tussen de benen door te spelen of zoiets. Dat krijg je als je jongens van ver haalt. Die weten nog niet dat je zoiets op Urk beter niet kunt doen.’’

Gepaard met risico

Genemuiden-trainer René van der Weij neemt Boutzamar na afloop letterlijk en figuurlijk in bescherming. ,,Als trainer en voetballiefhebber hou ik van creatieve spelers als Nouredinne, die altijd de voetballende oplossingen zoeken. Dat dit gepaard gaat met risico is logisch. Nu verspeelt hij de bal, maar vergeet niet dat hij ook tig keer per seizoen spelers vrij voor de keeper zet. Boutzamar moet zijn acties dus absoluut blijven maken.”

Wanhopig op jacht naar de gelijkmaker doet de middenvelder dat vlak voor tijd als hij de bal schitterend richting kruising jaagt. Urk-doelman Richard Strijker tikt de bal knap over zijn goal, maar moet drie minuten later alsnog verslagen naar het net. Verdediger Jens Jurn Streutker profiteert van dichtbij als Strijker en Jelle de Boer elkaar in de weg lopen. ,,Ik riep nog los, maar dat werkt blijkbaar niet bij een aanvaller’’, baalt Strijker. Doelpuntenmaker Streutker beseft dat dit niet de beste wedstrijd van Genemuiden was. ,,We konden de bal geen moment lang in de ploeg houden, maar een overwinning van Urk zou ook niet dik verdiend zijn.”

Morele winnaar