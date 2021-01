Furda kan blijven bouwen aan zaterdagtak van Alcides

Alcides startte in de afgelopen zomer naast de zondag- ook een zaterdagafdeling op met een eerste elftal. Furda werd de coach maar verder dan twee wedstrijden - en zes punten - kwam de nieuwe formatie niet in coronatijd.

De commissie voetbaltechnische zaken van Alcides besloot - uiteraard - wel om de verbintenis met de voormalige jeugdtrainer te verlengen. Op Ezinge is continuïteit een groot goed, want ook hoofdtrainer Wilko Niemer, uitkomend in de zondag hoofdklasse, blijft aan.