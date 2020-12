Fusieclub van Ommen is er nog niet, maar de trainer wordt al gezocht

In Ommen wordt de laatste maanden in werkgroepen al gesproken over samensmelting van derdeklasser OZC en vierdeklasser OVC'21, die afgelopen zomer met het eerste team overstapte naar het zaterdagvoetbal. Nu de trainerscarrousel op gang is gekomen, is een commissie van vier mensen gevormd die de juiste man moet zoeken om de hoofdmacht komend seizoen aan te sturen.