Futsal Apeldoorn gaat als AGOVV in de eredivisie spelen

Beide partijen zitten al langere tijd om tafel in fusiegesprekken. Dat leidde eerder tot de overstap van de vrouwen en een groot aantal jeugdteams. Nu komt daar ook het vlaggenschip bij, de mannen die in de eredivisie uitkomen.

,,De samenwerking met Futsal Apeldoorn is opnieuw een teken dat AGOVV weer in de lift zit”, vertelt Gert Sangers, bestuurslid voetbalzaken van AGOVV. ,,Door met hen in zee te gaan, helpen we elkaar op het veld én in de zaal. Daarnaast hebben wij Maatschappelijk Verantwoord Sporten hoog in het vaandel staan, net als Futsal Apeldoorn. Met het project OSSO geven ze jongeren weer een houvast door middel van voetbal, een mooie kruisbestuiving.”