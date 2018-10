‘Futsal Apeldoorn is echt een topclub in wording'

Wat kan je verwachten van een fusieclub, die zijn debuut maakt op het hoogste niveau? WSV en PFC sloegen de handen ineen, Futsal Apeldoorn werd geboren. Na vijf duels staat de nieuwe club op de tweede plaats. Mohamed Bouraarassi, één van de smaakmakers en goed voor vier doelpunten, legt uit waarom Futsal Apeldoorn een topclub wordt en kijkt vooruit naar het topduel (21.30 uur) tegen koploper FC Marlène.

Is het toeval of kwaliteit dat jullie als fusieclub bovenin de eredivisie meedraaien?

,,Toeval wil ik het niet noemen. Dit is mijn derde jaar in Apeldoorn, de voorgaande twee jaar speelde ik voor PFC. In die jaren hebben we naar de juiste mensen gezocht die bij de club passen. Op een gegeven moment zijn spelers die het niveau niet aankonden afgevallen, maar de kern bleef hetzelfde. Wat de club heel goed heeft gedaan, is dat zij spelers niet alleen selecteerde op kwaliteit, maar ook op karakter en mentaliteit. Wij noemen onszelf een familie. Dat familiaire gevoel en de visie vanuit de club dragen bij aan het succes."

Jullie zeiden voor het seizoen dat jullie tijd nodig hadden om te wennen aan elkaar. Was dat niet nodig gezien de prestaties, of kan het allemaal nog beter?

,,Dat wennen klopt wel. De nieuwe spelers moeten wennen aan de speelstijl van de coach. Het gaat goed, maar ik wil niet zeggen dat we op onze top zitten. De overwinningen waren terecht, maar er is nog veel ruimte voor verbetering. We zijn nog lang niet tevreden."

Je kende coach Yousef el Badey al door jullie samenwerking bij ZVV Eindhoven. Wat is hij voor coach en wat is zijn bijdrage aan het succes?

,,Yousef heeft het altijd over broederschap, we moeten één zijn. Hij houdt van dynamisch voetbal. In Eindhoven heb ik twee jaar onder hem gespeeld, waarna ik naar PFC ging. Toen er geen ontwikkeling was en de club besloot op zoek te gaan naar een nieuwe trainer, heb ik Yousef zijn naam genoemd. Zij kwamen er vervolgens snel uit. Als ik Yousef zijn kwaliteiten niet kende, had ik hem natuurlijk nooit naar voren geschoven."

Je miste organisatie, structuur en middelen bij de clubs waar je voor PFC speelde. Hoe is dat bij Futsal Apeldoorn?

,,Bij Futsal Apeldoorn zijn de randvoorwaarden uitstekend op orde. De mensen van de technische staf zorgen dat alles in orde is, zodat de spelers zich alleen hoeven te richten op het voetbal. Daardoor hebben wij, als spelers, allemaal het gevoel bij een club te zitten die momenteel zijn doel aan het waarmaken is. We willen een topclub worden."

Wat verwacht je van de wedstrijd tegen FC Marlène?