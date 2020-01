Futsal Apeldoorn verspeelt ondanks geniale wereldgoal zege tegen koploper ASV Lebo

VIERDE KLASSE CSV'28 troeft buurman Dieze West duidelijk af: 3-0

25 januari Winnen om mee te blijven doen in de zaterdag vierde klasse D. Dat was de opdracht voor CSV’28 in het duel tegen Dieze West. De boodschap werd goed begrepen. De club uit Stadshagen won met 3-0.