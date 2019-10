Futsal Harderwijk maakt na echec een nieuwe start

Na een roerig jaar en een pijnlijke degradatie uit de eerste divisie maken de zaalvoetballers onder de nieuwe naam Futsal Harderwijk een nieuwe start in de topklasse. Het leergeld is betaald de club pakt de organisatie nu professioneler aan.

Het rood en zwart van Sporting Harderwijk hebben plaatsgemaakt voor grijs witte clubkleuren. Het uittenue is blauw. De kleuren zijn ook terug te zien in het nieuwe logo. Met de nieuwe naam Futsal Harderwijk breekt de club rigoureus met het verleden. ,,Het voelt voor ons als een nieuwe zaalvoetbalvereniging. We beginnen met een nieuw eerste elftal en een nieuwe trainer, Khalid Dahak’', vertelt Fouad Allabari (37), de nieuwe voorzitter. Allabari sprong vorig jaar samen met Younes Labari in het gat dat Moestafa Benali, de oprichter van Sporting Harderwijk in 2016, door drukke werkzaamheden had achtergelaten.

Geen visie

,,We hebben het seizoen geëvalueerd en kwamen tot de conclusie dat we op deze manier niet verder konden. Het was niet goed georganiseerd en er lag geen visie. We waren niet klaar voor de eerste divisie’', concludeert Allabari.

,,Vorig jaar deden wij alles van A tot Z met z’n tweeën. Dat werd ons veel teveel. Voor een goedlopende vereniging is meer mankracht nodig’', valt manager Younes Labari (35) hem bij.

Vijf man sterk

Inmiddels is er een bestuur van vijf mensen geformeerd. Vrijwiligers ondersteunen op vrijdagavond rond de wedstrijd. Met Dahak is een trainer aangetrokken met een goed ‘trackrecord’. Met Bordkrijt uit Ermelo promoveerde hij drie jaar op rij. ,,Gezien zijn verleden verwachten we dat hij bij ons de voetbalprestaties neer kan zetten’', stelt Allabari.

Dahak (35) uit Harderwijk is gestopt als trainer bij Bordkrijt omdat hij het gevoel had dat in Ermelo het plafond was bereikt. ,,We werden derde in de topklasse, met de mogelijkheid te promoveren via de play-offs. Maar Bordkrijt is een recreatievereniging en op een hoger niveau spelen was financieel niet mogelijk. De jonge jongens konden niet verder groeien.’'

Vier spelers zijn in het spoor van Dahak meegekomen van Ermelo naar Harderwijk: de broers Aboullah en Adelillah Achaibi en hun neef Yassin en Aria Rahimi. ,,We zijn nog in gesprek met twee spelers.’' Hicham Ziyech is teruggekeerd na een uitstapje naar FC Marléne. De basisspelers Samir Hadou, Mustafa Kaya en Naoufal Boutachkourt zijn gebleven; routinier Ali el Haddadi is de bekendste die is gestopt.

Quote Dit is een project voor meerdere jaren Khalid Dahak, trainer Futsal Harderwijk

De trainer heeft hoge verwachtingen van het seizoen, al beseft hij dat het tijd nodig heeft zijn team naar zijn hand te zetten. ,,Ik wil bouwen aan attractieve, aanvallende speelstijl, net als wat Bordkrijt heeft laten zien. Maar goed verdedigen hoort er ook bij. In de topklasse kun je weinig fouten maken. Ik ga hameren op balans.’'

Futsal Harderwijk is niet denderend aan het seizoen begonnen, met twee zeges in de eerste vijf wedstrijden. ,,Maar ik heb vertrouwen in deze jonge spelersgroep die echt wel willen gaan voor het hoogste. Dit is een project voor meerdere jaren.’'