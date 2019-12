Futsaller Yasin Erdal brengt Mheenhal in extase

In het duel tussen de nummer zeven FC Marlène en de nummer tien Futsal Apeldoorn had het hoger gepositioneerde team gedurende de hele wedstrijd een optisch overwicht. Toch was het Apeldoorn dat door twee doelpunten van Adem Kocak op voorsprong kwam (2-0). Pas vlak voor rust kon de ploeg uit Heerhugowaard nog iets terugdoen (2-1).