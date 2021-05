GA Kampen vindt nieuwe doelman bij buurman DOS

De doelman (19) doorliep de jeugdelftallen bij DOS Kampen en was afgelopen seizoen actief in het beloftenelftal. Hij is blij met zijn overstap. ,,Bij DOS Kampen werd de situatie omtrent de keepers een stuk lastiger. Mede door de komst van Justin Bruins van KHC zou ik te weinig minuten gaan maken. Bij Go-Ahead Kampen verwacht ik veel te gaan spelen in het beloftenelftal en ik hoop uiteindelijk door te groeien naar het eerste.’’

De TC van de eersteklasser is de afgelopen periode druk bezig geweest om de keeperspositie in te vullen. Omdat veel keepers al vast lagen, was dat niet gemakkelijk, maar met de komst van Vonk is de club er toch in geslaagd.