Gaan we nog voetballen of niet? Amateurs weten binnenkort waar ze aan toe zijn

Op de volgende coronapersconferentie, over drie weken, moeten de maatregelen versoepeld worden naar risiconiveau ‘ernstig’, zodat amateurteams weer met maximaal een elftal kunnen trainen. Alleen dan bestaat de kans dat er nog wedstrijden in het amateurvoetbal gespeeld gaan worden. Als die versoepeling er niet komt, is het seizoen voor de amateurs voorbij. De KNVB biedt in dat geval de Regio Cup - kleine competities - aan als alternatief. Teams uit lagere categorieën, senioren en jeugd, kunnen daar nu al rekening mee houden.