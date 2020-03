Gaat Hatto Heim het weer net niet redden? Van der Worp is er bang voor

Poll Wat te doen met het amateursei­zoen?

25 maart De competitie in het amateurvoetbal staat voor de beslissende fase. Die dus niet - of niet compleet - wordt gespeeld vanwege het coronavirus, een uniek gegeven in de geschiedenis. De vraag is welke oplossing gezocht moet worden voor de koplopers en de nummers laatst met het oog op volgend seizoen. Drie opties, in de veronderstelling dat de bal in deze maanden nauwelijks nog gaat rollen.