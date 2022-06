Game over voor SDC Putten, dat op jacht wil naar eerherstel in de eerste klasse

‘All or nothing’ prijkte er onderaan de flyer van SDC Putten voor het finale nacompetitieduel. Het werd uiteindelijk helemaal niks voor de Puttenaren. Gevochten als leeuwen, dat wel. Maar over het gehele seizoen was het gewoonweg te weinig. Zag ook Vincent ter Burg die na afloop zijn ploegmakkers één voor één van de Zuid-Hollandse kunstgrasmat omhoog hielp. ,,Ik ben sprakeloos. Gewoon geen woorden voor. Al denk ik dat deze wedstrijd ook typerend is voor het gehele seizoen. Het valt weer niet onze kant op. Dat is een patroon geworden en die hadden we graag nog doorbroken. Al kunnen we het alleen onszelf verwijten. Het was niet goed genoeg, zo reëel moet je ook zijn.’’