Gebrek aan aanvallers breekt Activia op tegen subtopper SC Brummen

Het gemis van de spitsen liet zich zeker in de eerste helft merken, de thuisploeg voetbalde heel aardig mee en kwam eigenlijk niet in de problemen. Rond het strafschopgebied gebeurde er echter iets te weinig. Zowel Achtereekte als nummer 10 Bart Wippert, die samen met hem het duo vormde, zijn nou eenmaal geen echte spitsen. Wippert is vaardig aan de bal, maar meer iemand die iets voor anderen creëert, terwijl Achtereekte ruim voldoende duelkracht heeft en daar ook handig in is. Hij mist alleen net weer wat techniek en creativiteit. Dat terwijl de ploeg normaal gesproken het juist van de bevliegingen van Aaldering en vooral Mikkers moet hebben, om vervolgens vanuit de controle een voorsprong vast te houden.