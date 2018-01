Gedenkwaardige zege HHC in Rijnsburg

Na een week waarin HHC afscheid nam van sterkhouder Hamid Zarbaf, die naar Go Ahead Eagles vertrok, leek de uitwedstrijd bij Rijnsburgse Boys een lastige te worden. Dat idee drukte HHC echter vroeg in de wedstrijd de kop in. In de eerste helft creëerde de ploeg veel kansen en in de negentiende minuut namen de Hardenbergers de leiding. De openingstreffer werd gemaakt door Tiemen van Hezel, die de laatste drie competitiewedstrijden op een basisplek kon rekenen. Dat vertrouwen van Karsten betaalde hij terug met nog een doelpunt, want vlak na rust hij maakte ook de 0-2.

In de tweede helft liep HHC verder uit, want na Van Hezel scoorde ook Rens van Benthem twee keer. Voor de aanvaller was het in de zestigste en zeventigste minuut raak. HHC had in de tweede divisie nog nooit meer dan vier keer gescoord, maar dit keer volgden er nog twee treffers. Shkodran Metaj en Rick Hemmink brachten de stand op 1-6, omdat Joël Tillema tussendoor de eer voor Rijnsburg had gered.