Geduldig DVS’33 boekt late zege bij SteDoCo

Aanvoerder Roald de Vries maakte een actie op links, kapte zijn tegenstander uit en schoot met links binnen in de verre hoek: 0-1. Twee minuten later viel de 0-2. Van Warven vond Powel, die de bal in de verre hoek schoot. Het werd nog even spannend doordat SteDoCo-speler Bryan Jongeneel via de muur een vrije trap binnen zag gaan.