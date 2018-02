Geduldig WHC krijgt beloning in Nunspeet

In een derby die pas laat op gang kwam, was een goal in de zesentachtigste minuut beslissend. WHC versloeg Nunspeet in de eerste klasse met 0-1.

In de eerste helft was weinig spektakel te bespeuren. WHC wilde wel voetballen, terwijl Nunspeet vooral leunde op zijn achterhoede. ,,Dat wisten we van tevoren”, zei hoofdtrainer Wiljan Mossing Holsteyn. ,,Nunspeet heeft, op Flevo Boys na, de minst gepasseerde verdediging. En ze verdedigden ook vandaag goed.” Enige hoogtepuntje in de eerste helft was een goal van Jonathan van Marle, in de zeventiende minuut. Die goal werd echter afgekeurd, vanwege een duw van de aanvaller.

In de rust leken de spelers van Nunspeet afgesproken te hebben de tweede helft feller te spelen. Die felheid kwam echter niet tot uiting in het spel van de thuisploeg, maar veel meer in confrontaties toen het spel stil lag. Drie opstootjes volgden, waarbij Gieljan Tissingh een rode kaart ontving.

Toch lukte het WHC lang niet te profiteren van het numerieke overwicht. Het duurde tot in de zesentachtigste minuut voordat Van Marle nog een keer scoorde. Deze keer werd de goal niet afgekeurd. ,,Ik had de jongens beloofd dat we zouden scoren”, zei Mossing Holsteyn na afloop. ,,We moesten alleen geduld hebben.”

Dat het fel werd, was voor Van Marle geen verrassing. ,,Het is toch een derby. De supporters gaan er achter staan, dan krijg je iets meer emoties. Nunspeet liet zich wat gaan daarbij.” Dankzij de overwinning blijft WHC vierde in de Eerste Klasse D. ,,Maar we doen vooral goede zaken voor de tweede periode”, zei Van Marle. Daarin heeft WHC nog elke wedstrijd gewonnen.