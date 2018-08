Geef de mensen brood en spelen, geef de Urker vis en voetbal. Bij Noorse zalmspecialist Visscher Seafood werken vier spelers die met SV Urk al jaren tegen de stroom in zwemmen. Het vissen naar een grote club in de KNVB-beker gaat morgen beginnen. Met de droomwedstrijd tegen profclub Ajax nog op het netvlies moet Urk eerst afrekenen met SDO.

Sla je met Klaas Kramer één vis aan de haak, schuiven er op zijn verzoek nog drie Urk-spelers aan. ,,Er werken hier bij Visscher nog wat basisspelers. Zou mooi zijn als Riekelt Nentjes, Marinus Snoek en Lucas Visser ook aan bod komen.''

Bloedbroeders

Het is typerend mooi voor die intense bloedbroeders-mentaliteit, die Urk doorgaans zo veel power geeft. Behalve in die zwaar verknalde bekerfinale tegen Flevo Boys (0-4), waarvan Snoek nog altijd de bittere nasmaak proeft. ,,Met een rode kaart voor hun en een penalty voor ons was het heel anders gelopen.'' Kramer ziet het als een mentale kwestie. ,,Normaal gesproken is het onze kracht, maar we wilden die avond voor eigen publiek te graag. Toch gaat die revanche er dit seizoen echt wel komen.''

De stoere centrale verdediger heeft als verkoper bij de zalmleverancier duidelijk een witteboordenfunctie. ,,Heel anders dan op het veld, waar ik hard moet werken en zo snel mogelijk die bal in moet leveren.'' Bijvoorbeeld bij Snoek, die op 'zes' het spel moet verdelen. ,,Net als binnen ons bedrijf waar ik opdrachten van kantoor omzet naar de zalmproductielijn.''

Geoliede machine

Een rondleiding op de werkvloer laat een geoliede en vooral ook hygiënische machine zien, waar de vers aangevoerde zalm van werkstation naar werkstation glijdt. Keeper Lucas Visser verwerkt bij de portioneermachine zalmmoten als ballen op de doellijn, terwijl Riekelt Nentjes op kantoor als coördinator diepvries-retail tussen de linies door dwarrelt.

Zo trots als op hun bedrijf zijn ze ook op hun geliefde voetbalclub. En net zoals zalm tegen de stroom in zwemt, doet Urk dat al jaren in de hoofdklasse. Kramer: ,,Spelers van andere clubs verklaren ons vaak voor gek dat we niet betaald krijgen, maar wij hebben hier genoeg aan een stel voetbalschoenen en een mooi trainingskamp. De rest halen we uit onze winnaarsmentaliteit. Niet zeiken, maar werken. En ga je de fout in dan krijg je de wind van voren. Dat praten we in de kantine wel weer recht.''

Eilandcultuur

Het is juist die rechtstreekse 'eilandcultuur' en dat lief en leed-sfeertje dat Urk zoveel uitstraling geeft. ,,Daarbij kunnen we ook nog eens goed voetballen'', benadrukt Nentjes. ,,Hier wordt ieder jongetje na z'n zwemdiploma meteen op voetbal gedouwd. Net zoals iedereen bij vijftien jaar als 'vanzelluf' een bijbaantje in de vis neemt.''

Het is juist die Urker arbeidsethos, in combinatie met historisch goede voetbalgenen, die legio rasvoetballers oplevert. Met de regelmaat van de veilingklok zwemt er vanuit de jeugdopleiding een talent door naar de hoofdmacht. ,,Voetbal is hier veruit de grootste sport. Met op de tweede plaats, eh... zaalvoetbal'', lacht Visser, die in een onderling duel met keeper Richard Strijker (de enige niet-Urker in de selectie) de erfenis van fenomeen Cornelis Koffeman gaat verdelen.

Megapunaise

De voetbalclub en de visserijsector (waarin zo ongeveer de complete selectie zijn geld verdient) zetten het dorp Urk als een megapunaise op de kaart. Met als hoogtepunt natuurlijk dat bekersprookje tegen Ajax (oktober 2014) en de 'Klaaska' van Kramer. Hoe was het ook alweer... Bij een 0-3 stand en Arek Milik in aantocht, neemt Kramer de landelijke voetbalwereld een paar seconden in bezit. De verdediger buigt beurtelings zijn knieën op de bal om daarna stoïcijns het spel te vervolgen. Het merkwaardige kunstje gaat via Fox Sports de wereld over met de woorden 'Wat doet Kramer nou?' ,,Pas honderdduizenden views later realiseerde ik me de impact van die weddenschap. Allang blij dat ik de 'Around The World' niet probeerde. Oud-speler Jelle Loosman noemde mijn truc in ons jubileumboek de 'Klaaska'. Mooi, maar ik zou het niet snel nog een keer doen.''