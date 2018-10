Geen doelpunten bij derby tussen ESC en VSCO ‘61

Hatto Heim is Hattem opnieuw de baas

19:42 Hatto Heim is ook in het seizoen 2018/2019 de baas over buurman vv Hattem, dat al bijna niet meer weet hoe het voelt om van de stadgenoot te winnen. Ruben Bouwhuis besliste de derby in het voordeel van Hatto Heim: 0-1.