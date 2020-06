Geen drie transfers, maar slechts drie overblijvers bij Sportclub Deventer

Veel spelers gaven de voorkeur aan het zondagvoetbal of gingen met trainer Johan van Ommen mee naar zijn nieuwe vereniging Davo. Maar de leegloop biedt ook kansen voor de jeugd van Sportclub Deventer. ,,De club heeft heel weloverwogen de keus gemaakt om in te zetten op spelers uit de opleiding. Er is een duidelijk standpunt ingenomen: Wie wil voetballen bij Sportclub Deventer is van harte welkom, maar we gaan niet nadrukkelijk de markt op’’, zegt de getergde Groot Lipman.