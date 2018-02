Geen eerherstel voor FC Zutphen

In de eerste klasse D wist FC Zutphen ook in het derde duel van 2018 geen punten te pakken. Na de 0-4 nederlaag bij Go Ahead Kampen en de historische 10-0 nederlaag van vorige week bij SVZW bleek ditmaal KHC te sterk. Op sportpark ’t Meijerink eindigde het duel uiteindelijk in 1-2 voor de bezoekers uit Kampen.

Op voorhand leek in Zutphen de vraag centraal te staan hoe de thuisploeg zich zou herpakken na de oorwassing van een week eerder. In de openingsfase liet Zutphen zien dat het de nederlaag bij SVZW achter zich had gelaten. Nadat de bezoekers de eerste kans van de wedstrijd kregen, ontwikkelde zich een fase waarin de wedstrijd gelijk op ging. Kansen vielen er niet te noteren, maar Zutphen kreeg meer grip op de wedstrijd en beide ploegen gaven elkaar weinig toe.

Desondanks was het KHC dat de score wist te openen. Na een diepte pass achter de Zutphense verdediging wist doelman Marijn Sangers in eerste instantie nog goed redding te brengen maar kon hij niet voorkomen dat Karim Gabara in de rebound die openingstreffer binnen wist te schieten. In het kwartier dat volgde was het de thuisploeg dat het meeste balbezit had, zonder dat het daarbij daadwerkelijk gevaarlijk werd, waarbij de bezoekers loerden op de counter.

Uit zo’n uitbraak had KHC-spits Jeffrey de Nooijer de 0-2 op zijn schoen, maar één op één met doelman Sangers schoot hij de bal ruim naast. Kort daarop wist Zutphen het net wel te vinden. Uit een vrije trap net buiten de zestien was het Muhammed Kaya die Zutphen op 1-1 wist te zetten.

Na rust was het spelbeeld grotendeels hetzelfde. De thuisploeg had het meeste balbezit maar de kansen waren voor de bezoekers. Zo wist De Nooijer KHC na een uur spelen op een 1-2 voorsprong te zetten, waarbij de Zutphense defensie er niet goed uit zag. De thuisploeg probeerde vervolgens om een vuist te maken maar wist niet door de Kampense defensie heen te komen.