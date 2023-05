Geen nacompetitie voor RDC dat tegen Sportclub Deventer niet verder komt dan remise

vierde klasseHet zat er zaterdag net niet in voor FC RDC, die nacompetitie. De ploeg van Kick Maatman kwam in de stadsderby bij Sportclub Deventer zelf niet verder dan 1-1 en bovendien liet concurrent SV Harfsen de benodigde steek toch niet vallen.

Meesterzet van de computer die het speelschema maakt. Wat doe je om te voorkomen dat zo’n laatste competitiewedstrijd een gezapig potje lentevoetbal wordt? Zorg dat er een derby op het programma staat. Natuurlijk helpt het ook dat RDC nog een beetje mag hopen op die nacompetitie, als Harfsen niet wint tenminste.

Haasje

De ploeg van Borgele heeft een list verzonnen om Harfsen ten val te brengen: tegenstander Winterswijk mag bij een goed resultaat een Tikkie sturen voor vijf kratten bier. O ja: er is ook een RDC-supporter in een hazenpak geklommen. ‘Vandaag is SCD het haasje’, heeft hij op zijn spandoek gezet.

Sportclub Deventer heeft geen sportief belang bij deze wedstrijd, maar dat zou je niet zeggen. Er volgen negentig minuten op het scherpst van de snede. De thuisploeg, normaal eerder te lief dan te fanatiek, speelt op het randje. Ook RDC bijt van zich af. Als de scheidsrechter aan Maatman vraagt om het gezellig te houden, schiet die uit zijn slof. ,,Gezellig? Het gaat om de punten!” Als de wind goed stond, hebben ze hem tot in Olst gehoord.

Gezellig? Het gaat om de punten! Kick Maatman, trainer FC RDC

Die punten worden gedeeld, een uitslag die recht doet aan de verhoudingen. Voor Maatman was het een seizoen om tevreden over te zijn. ,,Als je kijkt waar deze club vandaan komt… en ik ben er voor de winterstop ook echt nog wel angstig voor geweest", aldus de coach, doelend op de gevreesde, verstrengde degradatieregels. RDC nam al snel afstand van die plekken.

,,We hebben er alles aan gedaan. We hebben gestreden, en het was ook wel een heel extreem toetje geweest. Maar we hebben genoeg gegeten, zeker weten. Na de winterstop hebben we het heel goed gedaan. We trainen twee keer in de week met achttien of negentien man, die verdienen een groot compliment. We gaan ons nu door ontwikkelen met dezelfde groep. Misschien maak ik die iets kleiner: als iedereen er is, heb ik er te veel. Maar: is het seizoen geslaagd? Ja, honderd procent.”

Zijn collega Wouter Groot Lipman beantwoordt dezelfde vraag, na kort aarzelen, toch ontkennend. ,,We waren te vaak te lief, te afwachtend, en daarmee gaven we wedstrijden weg tegen Terborg, tegen UD. Daar laat je het liggen. We hebben lang meegedaan om de nacompetitie, en we gaven niet thuis in een paar wedstrijden die we hadden moeten winnen. Er had meer ingezeten.”

Afscheid

Maar zo’n laatste wedstrijd draait ook om afscheid nemen. Elvis Selimovic vindt het mooi geweest. De spits van Sportclub kreeg nog een korte invalbeurt, waarna het ‘Alle ballen op Elvis’ over het sportpark schalde. Selimovic blikt terug: ,,Dit was ‘m, ja. Het is na achttien jaar ook weleens leuk om een zaterdag vrij te zijn, mijn vrouw en kinderen zijn er blij mee. Ik wil mijn trainersdiploma’s gaan halen. Wie weet, als Wouter er ooit mee stopt", lacht de gewezen spits van onder meer Helios, FC RDC en sinds enkele minuten ook Sportclub, die zonder knieproblemen allicht hoger had gespeeld.

Voor beide ploegen kan de blik op volgend seizoen. Sportclub Deventer bereidt zich voor met onder meer een toernooi in Schalkhaar, RDC heeft de traditionele Pepe Cup op eigen veld, voordat ze weer in dezelfde competitie belanden. Wie deze felle wedstrijd zag, kan zich er alleen maar op verheugen.

