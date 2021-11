Geen paniek in Westenholte na slechtste start in jaren

In de slotfase lopen de emoties even hoog op bij de thuisploeg, dat het gevoel te zijn benadeeld door de scheidsrechter met zich meedraagt sinds de 0-2 op slag van rust, een veel te makkelijk gegeven strafschop. Uiteindelijk zijn het toch vooral de frustraties over het eigen onvermogen die de grootste rol spelen in de zoveelste teleurstelling die WVF in de laatste weken krijgt te verwerken. Gelukkig, zou je haast zeggen, is WVF er de club niet naar om die frustraties af te reageren op tegenstanders of arbitrage en dus worden opstootjes snel gesust. Het is al bijna donker als het doek valt over de stadsderby en WVF met een vierde nederlaag in zeven duels afdruipt.