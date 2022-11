Geen periodetitel, maar wel de hoofdprijs in de loterij voor Martijn Timmer van Dronten

eerste klasseEven mag asv Dronten dromen van de eerste periodetitel, maar koploper Quick’20 haalt het benodigde punt en dus blijft het bij de 2-1 zege in het topduel met Noordscheschut. Alhoewel, middenvelder Martijn Timmer (28) mag in ieder geval nog de hoofdprijs in de loterij ophalen.

Als de spelers van asv Dronten na de zege op Noordscheschut de kleedkamer bereiken, barst er een gejuich van heb ik jou daar los. Door de boxen klinkt al snel het traditionele Tsunami van DVBBS & Borgeous en als je dan spiekt door het raampje van de kleedkamer, vliegt er van alles door de lucht. Kleding, wat plastic bekers en je ziet dansende handen, het kleedlokaal barst uit zijn voegen. Dat de drie punten tellen, moge duidelijk zijn.

Maar dan, ja dan, dan begint voor asv Dronten het grote wachten. Als je op zaterdagochtend tegen trainer Patrick Posthuma had gezegd dat zijn team in aanmerking zou komen voor het winnen van de periodetitel, had hij je waarschijnlijk vierkant uitgelachen. De realiteit is anders, want als de Drontenaren van het veld stappen, staan ze virtueel bovenaan. Koploper Quick’20 is later begonnen en heeft het razend moeilijk met hekkensluiter Hulzense Boys, het staat zelfs met 1-2 achter. Het zal toch niet he?

Livestream

Nee is het antwoord, het zal inderdaad niet. Na een minuut of tien wordt de livestream op YouTube uitgezet en gaan de spelers naar de douche. Quick is op 2-2 gekomen en dat is net het benodigde puntje. Heel even zorgt het voor een iets stiller Burgemeester Dekker Sportpark. ,,Als je er dan zo in de buurt bent, baal je er wel eventjes van”, bromt een staflid trainer Patrick Posthuma toe. Laurens Brouwer zag zichzelf al met zijn coach in het plaatselijke café staan om het prijsje te vieren, maar zover komt het allemaal niet.

Voor Posthuma zal het allemaal wel, heel stiekem baalt hij niet eens van het mislopen van de periodetitel. Want, zo stelt de trainer, ‘vaak is het zo dat de winnaar van de eerste periode inkakt’. En zijn ploeg heeft in de topper tegen Noordscheschut een puike prestatie geleverd, dat mag niet vergeten worden. Met Martijn Timmer als de man die ontzettend belangrijk is. De middenvelder is normaliter niet iemand die met formidabele acties opvalt, a la aanvoerder Yordi Schols. Nee, hij is zo’n speler die onopvallend heel belangrijk is. Behalve vandaag.

Feest

Want vandaag is Timmer bij beide goals betrokken, en hoe. Bij de 1-0, na een kwartier spelen, soleert hij schitterend over de rechterkant, om voor het doel invaller Kevin van der Vlag te vinden. En bij de 2-0 is het helemaal feest, als hij eerst op fraaie wijze Pim Breukelman vindt. Die komt voor de keeper uit, houdt schitterend het overzicht en stelt Timmer in staat om de 2-0 te maken. ,,Knap dat Pim het nog ziet, veel jongens zouden zelf schieten. Dat is wat er ook in dit team zit. We hebben oog voor elkaar, gunnen elkaar alles. Als we het maar samen doen.”

De laatste jaren was het voor Timmer niet altijd een pretje. Hij sukkelde met zijn schouder, ging zelfs onder het mes, maar dit jaar is alles anders. Hij is basisspeler, levert zo nu en dan goals en assists af, voelt zich eigenlijk als een vis in het water. ,,Vorm en fitheid, dat is het”, glimlacht Timmer, terwijl de beloning volgt als moeders om de hoek komt kijken. Een dikke smakkerd op de wang en een stapel lootjes, waarvan er eentje goed is voor de hoofdprijs. ,,Haal maar op”, glundert mama. Is er toch nog een prijsje binnen.