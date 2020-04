Geen trainersdiploma door corona? Toch aan de slag

Spelerscarrousel Hattem haalt met Hooisma en Van Ommen nog twee versterkin­gen uit Kampen

12:09 Mitchell Hooisma en Jeffrey van Ommen spelen komend seizoen in het shirt van Hattem. Hooisma maakt de overstap van KHC naar Het Achterveen. Van Ommen komt over van het tweede elftal van Go Ahead Kampen.