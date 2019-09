Gefrustreerd Flevo Boys neemt nog punt mee tegen HZVV (1-1)

Flevo Boys had in een onderhoudende eerste helft het meeste balbezit, maar de polderploeg kon dit maar moeizaam omzetten in doelrijpe kansen. De spaarzame kansrijke schoten van Madih Doufikar en Arnoud Post werden geblokt. Aan de andere kant was HZVV wel trefzeker toen Sander Dzemidzic een aanval in twee instanties afrondde. Vlak voor rust verknalde Rorije een grote kans voor Flevo Boys.