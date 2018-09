Gehavend Helios wint, maar overtuigt allerminst

De conclusie van trainer Marco Wilmink was kraakhelder. ,,Als we zo elke wedstrijd in de derde klasse spelen komend seizoen, dan zal je zo’n voorsprong als vandaag niet houden.” Het spel in de gewonnen bekerwedstrijd tegen ABS zondagmiddag (2-1) begon nog zo aardig, met al na twee minuten een treffer van aanvaller Bjorn Groot Hulze, die een corner intikte en dat op identieke wijze aan het eind van eerste helft nog een keer deed.

Het niveau van zijn ploeg zakte vervolgens ver weg. Het was aan ABS te danken dat het slechts bij één tegentreffer bleef voor de thuisploeg, al verprutste Helios in de slotfase eveneens kans op kans.

,,We zijn nog niet waar we moeten zijn, vind ik”, vervolgde Wilmink met veel gevoel voor understatement. Het grootste probleem voor de trainer, die aan zijn tweede seizoen begint in Deventer, zijn blessures. Vijf basisspelers ontbraken er alleen al door fysieke malheur in de tweede bekerwedstrijd van het seizoen. Onder meer de broers Leroy en Michael Dijkslag, die er langere tijd uit zijn. ,,Nu zit ik met dertien spelers, dat is niet heel prettig beginnen.” Wilmink moest daardoor noodgedwongen een aantal jeugdspelers de kans geven, zoals de uit de A-jeugd overgekomen lange en tengere spits Bjorn Duteweert, die Wilmink omschreef als ‘het ene moment alles, en het volgende moment niets.’ Duteweert oogde duidelijk onwennig in de punt van de aanval.

,,Dat is kenmerkend voor veel jeugdspelers. De stap naar de senioren is enorm. Je komt opeens een kerel van dertig tegen, waartegen je ook eens een beuk moet uitdelen. Het gaat niet alleen maar om het rondtikken van de bal, daarin moeten ze nog echt stappen zetten.” Het dus nog maar de vraag of Helios, dat vorig seizoen op een haar na promotie naar de tweede klasse miste, de ambitie om bij de top vijf eindigen in 3B waar kan maken.

Bij vierdeklasser ABS, dat een divisie lager net als Helios ook promotie misliep afgelopen seizoen, was coach Andries Dupont heel wat opgewekter na de nipte nederlaag. Via een treffer van Yannick Duteweert kwam de Bathmense formatie nog gevaarlijk dichtbij. ,,Twee seizoenen geleden vochten we nog tegen degradatie, dus die nacompetitie heeft heel motiverend gewerkt juist. We hebben een groot deel van de wedstrijd goed mee kunnen komen met hun niveau, omdat we goed vanuit de organisatie speelden. Ook al moeten we verbeteren, ik ga met een goed gevoel het seizoen in.”