Gehavend Oeken weet met 15-jarige en derde doelman in de basis te stunten tegen Waalstad

InhaalvoetbalIn de strijd tegen degradatie heeft Oeken dinsdagavond goede zaken gedaan. In Nijmegen leverde het treffen met SV Waalstad drie kostbare punten op. Dankzij de 1-3 zege stijgt de formatie van trainer Harold Sneller naar de tiende plaats in de derde klasse A.

Zowel SV Waalstad als Oeken bivakkeerden voor aanvang van de onderlinge ontmoeting in de onderste regionen van 3A. Desondanks sprak Oeken-trainer Harold Sneller van een regelrechte stunt. ,,Waalstad heeft een goede ploeg en ik vind dat zij veel te laag staan”, sprak Sneller. ,,Ik zie ze ook niet als concurrent. Zij horen thuis in de top vijf.”

Bovendien miste de Oeken-trainer een contingent aan spelers. Vanwege coronabesmettingen binnen de Oekense selectie en een blessure kon Sneller tegen Waalstad geen beroep doen op een zevental spelers. ,,We hebben daarom geprobeerd om de wedstrijd te verzetten maar daar moet een tegenstander mee akkoord gaan. Zij wilden spelen.”

Omdat de zaterdagderdeklasser niet beschikt over een onder 19-elftal moest Sneller zodoende een beroep doen op het onder 17-elftal van Oeken. ,,We speelden daarom met twee vijftienjarigen en een zestienjarige. Twee van hen begonnen in de basis en eentje viel er in. En dankzij coronabesmettingen miste ik ook mijn beide keepers. Jonas Hafkamp van ons onder 23-team begon daarom in de basis. Hij heeft een wereldpot gekeept.”

Dat leek Oeken uiteindelijk weinig te deren. In Nijmegen openden de bezoekers al snel de score via een afstandsschot van Timo Niessen. Diezelfde Niessen zorgde na ruim een half uur spelen voor de 0-2. Twintig minuten voor tijd bracht Waalstad de spanning terug in de wedstrijd, nadat Batuhan Isik een stafschop wist te benutten. In de slotfase was het echter Marco Heersema die de winst voor Oeken definitief veiligstelde. Het betekende de tweede competitiezege van Oeken.

,,Ik ben trots op de jongens”, was Sneller logischerwijs content met het optreden van zijn ploeg. ,,Het was een echte teamprestatie. Dat we met zeven afwezigen tegen deze tegenstander zo’n resultaat weten te boeken, daar mogen we best even van genieten.”

SV Waalstad - Oeken 1-3 (0-2). 4. Timo Niessen 0-1, 34. Niessen 0-2, 71. Batuhan Isik 1-2 (strafschop), 89. Marco Heersema 1-3.