Gehavend Steenwijker Boys verliest degradatiekraker: 2-3

Het gemis van met name de aanvallende spelers was te merken, want aan niets was te merken dat de thuisploeg er vol tegenaan moest. Veel Friese kansen gingen aanvankelijk nog verloren, maar na twintig minuten werd de ban toch gebroken door Rudy Postma. Een paar minuten later kogelde Arjan Postma de Friezen op 0-2, met een streep van een meter of 25. De Steenwijkers stelden er maar weinig tegenover en het leek een walkover te worden.