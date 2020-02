Gehavend Vilsteren gaat strijdend ten onder

Oud-prof Joey van den Berg sluit per direct aan bij Meppeler hoofdklas­ser Alcides, ook Baicadila keert terug

17:09 Hoofdklasser Alcides kan per direct beschikken over Joey van den Berg. De voormalig prof is speelgerechtigd voor de Meppelers, zo maakte trainer Wilko Niemer na afloop van de 0-3 nederlaag tegen Hoogeveen bekend.