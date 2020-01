Gelaten MSC gaat keihard onderuit tegen medevertrekker

In een vrij redelijke eerste helft is er eigenlijk geen vuiltje aan de lucht voor MSC. De bezoekers starten weliswaar beter, maar het is MSC dat op voorsprong komt. Stef Beute volleert fraai raak. Nog voor rust komen de bezoekers uit Oldenzaal op gelijke hoogte. Tim Zwienenberg kopt van dichtbij snoeihard binnen.

Na rust gaat het helemaal mis voor de ploeg van Berry Zandink. De 1-2, van Frank Eulderink, is het kantelpunt. De koppen en schouders gaan hangen, MSC ziet er geen heil meer in. De weinige spelprincipes gaan overboord, van tactische discipline is nauwelijks tot geen sprake meer. De MSC’ers staan gelaten op het veld. De ballen gaan lang, de dynamiek op het middenveld is er niet meer: er staan vier verdedigers, een middenvelder en de rest hangt ergens voorin. Het brengt Quick’20 in een zetel. De ruimtes worden steeds groter, de score ook. Uiteindelijk wordt het 1-6.