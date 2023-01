Gelijkspel VVOG, DVS’33 onderuit, doelpuntrijk duel tussen Berkum en Heino

oefenwedstrijdenHet was laatste weekeinde voor de herstart van het amateurvoetbal. De meeste ploegen in de hoogste klassen van het amateurvoetbal speelden nog een oefenwedstrijd voordat de competitie weer begint. Een overzicht.

VVOG leek op weg naar een makkelijke overwinning op asv Dronten, maar na de rust wist de eersteklasser knap terug te komen van een achterstand van drie doelpunten en eindigde het in 3-3. Yordi Schols scoorde drie keer voor de Drontenaren.

DVS’33 zag op vrijdag Swift uit Amsterdam afhaken voor het oefenduel in Ermelo, maar vond in tweededivisionist Kozakken Boys in Werkendam een nieuwe tegenstander. De herhaling van de halve finale nacompetitie eindigde dit keer in 4-2 voor de Brabanders. Sparta Nijkerk, komend weekend tegenstander van de Ermeloërs, had weinig problemen met vierdedivisionist Spijkenisse: 4-1.

CSV Apeldoorn won door een doelpunt van Cedric Bultman in de laatste minuut met 2-1 van WHC, waar oud-CSV-speler Sander Krijns meedeed.

SDC Putten ging voor de tweede keer in een week met flinke cijfers onderuit. Na de 5-0 tegen DVS’33 won eersteklasser Scherpenzeel in Putten met 0-3.

Nunspeet en Hierden speelden 2-2 gelijk, waarbij alle doelpunten in de eerste helft vielen. Mark Bottenheft, overgekomen van VVOG, scoorde al na 2 minuten bij zijn debuut. FC Horst nam in de slotfase afstand van CJVV uit Amersfoort.

HHC Hardenberg verloor op eigen veld met 1-2 van HSC’21. Bij rust stond het 1-1. Kevin Stokkingreef, een zoon van voormalig prof Bert, maakte vlak voor tijd de winnende treffer voor de bezoekers uit Haaksbergen.

Derdedivisionist Staphorst oefende een week voor de hervatting van de competitie bij DETO uit Vriezenveen en kreeg daar nog een pak huiswerk mee. De ploeg van trainer Karlo Meppelink kwam al vroeg op achterstand, herstelde dat nog wel, maar in het vervolg moest Staphorst een flinke nederlaag slikken. Bij rust was het 2-1 voor DETO, na 90 minuten stond er een 5-1 eindstand op het bord.

Berkum en Heino schotelden het publiek een zeer aantrekkelijke oefenwedstrijd voor. In eerste instantie leek dat anders te lopen, want de Zwollenaren stonden na een half uur al op een 4-0 voorsprong. Goals werden gemaakt door Giorney Rojer (twee), Martijn Brakke en Ivar Nijboer. Heino kwam echter terug in de wedstrijd, na een uur spelen was het zelfs al 4-3, en daar bleef het bij.

SC Genemuiden oefende vrijdagmiddag in Marbella al tegen Noordwijk, de nummer 9 van de tweede divisie, en kreeg daar flink klop. Het werd 0-4 en dat was volgens trainer René van der Weij wel ietsjes geflatteerd. ,,Vier kansen, vier goals. Maar die jongens waren echt goed. We hebben ervaren wat het is om tweede divisie te spelen. Alleen maar mooi om mee te maken.”

d’Olde Veste’54 sprak van ‘een leuke eerste wedstrijd van 2023’. Een logische slotsom, want thuis tegen ONS Sneek eindigde het in een 3-3 gelijkspel. Na vijf minuten namen de Friezen de voorsprong, maar bij rust was het alweer 2-1 voor de d’Olde Veste. Het lukte niet om dat vast te houden, want in de eerste 20 minuten na de rust draaide ONS Sneek de zaken weer om. Kort daarna zette de thuisploeg de eindstand op 3-3.

Flevo Boys moest voor de thuiswedstrijd tegen tweedeklasser Balk uitwijken naar veld 3, omdat het hoofdveld, kunstgras, door de hevige regenval onder water stond. ,,We hopen dat dit snel wordt opgelost door de gemeente Noordoostpolder”, liet de club weten. Het deed in de oefenwedstrijd wel gewoon wat het moest doen, winnen: 3-0.

Oefenwedstrijden zaterdag 14/1:

HHC Hardenberg - HSC’21 1-2 (1-1). 23. Kelvin Veensma 0-1, 1-1, 89. Kevin Stokkingreef 1-2.

Sparta Nijkerk - Spijkenisse 4-1. Ricardo Fransberg 1-0, Jake Wollgarten 2-0, 2-1, Pernelly Biya 3-1, Roy Bakkenes 4-1.

VVOG - ASV Dronten 3-3 (2-0). 24. Younes el Ghamarti 1-0, 40. El Ghamarti 2-0, 47. Job Hoogedoorn 3-0, 61. Yordi Schols 3-1, 65. Schols 3-2, 76. Schols 3-3.

Kozakken Boys - DVS’33 4-2 (2-1). 3. Roelf Oosterhoff 0-1, 6. Nicky van Hilten (e.d.) 1-1, 22. Lowie van Zundert 2-1, 50. Timo Regouin 3-1, 61. Kevin Vermeulen 4-1, 78. Lars van Wetering 4-2.

CSV Apeldoorn - WHC 2-1 (1-1). 13. Stef van Oene 0-1, 22. Fedde Timmer 1-1, 90. Cedric Bultman 2-1.

Berkum - Heino 4-3 (4-1). 3. Giorney Rojer 1-0, 13. Martijn Brakke 2-0, 23. Ivar Nijboer 3-0, 31. Rojer 4-0, 44. Jesse Kruiper 4-1, 47. Luc Fakkert 4-2, 60. Marius Deckers 4-3.

SDC Putten - Scherpenzeel 0-3 (0-0). 49. Arwin van Soest 0-1, 57. Mark de Graaf 0-2, 70. Lars ten Teije 0-3.

Nunspeet - Hierden 2-2 (2-2). 2. Mark Bottenheft 0-1, 17. Andrew Schaftenaar 0-2, 31. Melle van der Wouden 1-2, 33. Dominique van de Grift 2-2 (strafschop).

Veensche Boys - NSC Nijkerk 1-0 (0-0).

Rohda Raalte - Quick’20 5-1 (4-0). 20. Wesley Hansler 1-0, 24. Thom Strijland 2-0, 36. Mart Lugtenberg 3-0, 39. Lugtenberg 4-0, 65. Kempers 4-1, 84. Hansler 5-1.

OWIOS - Elburger SC 0-0.

FC Horst - CJVV 2-2 (0-1). 30. 0-1 (strafschop), 47. Thijn van Wijk 1-1, 86. Ronald Lok 2-1, 90. Paul van Prehn 3-1.

Vrijdag 13/1, Benidorm: VSCO’61 - OVV 2-2. 8. Arjan van ’t Ende 1-0, 45. 1-1, 65. 1-2, Luca Veldhoen 2-2.