Geluk, daar draait het om voor Simone Kets

Wie Simone Kets (23) een heel klein beetje volgt en misschien een heel klein beetje kent, weet dat alles in haar leven draaide om de bal. Voetbal was haar lust en haar leven, alles moest er voor aan de kant. Als klein meisje was dat al zo, toen ze bij BAS in Biddinghuizen altijd met de beste jongens speelde. Na haar vertrek uit de polder werd de liefde voor de sport alleen maar groter. Het resulteerde in haar debuut bij PEC Zwolle, gevolgd door periodes bij SC Heerenveen en VV Alkmaar.