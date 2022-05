Gemengde gevoelens bij Alcides na derby in Hoogeveen: een punt gewonnen maar de winst verspeeld

Tijd, ze tikt zó sloom weg. Het zijn de extra minuten van Hoogeveen tegen Alcides en die duren en duren maar. De stand is gelijk (2-2) en de wedstrijd is al behoorlijk zenuwslopend geweest, als een scala aan emoties als een rollercoaster door trainer Wilko Niemer dendert: frustratie, teleurstelling, opwinding, ongeloof, onbegrip en – uiteindelijk – opgeluchte berusting. Alcides trekt een punt over de streep tegen een topploeg in de hoofdklasse. Dat Niemer – met zijn ploeg vechtend tegen degradatie – toch enigszins teleurgesteld is, komt door de daden van zijn ploeg in de eerste helft.