Gemiste kansen tegen Hattem drijven Vios-trainer Maikel Amzand tot wanhoop

hoofdklasse Urk verslaat De Dijk maar dat is in een thuiswed­strijd, buiten de deur is het een heel ander verhaal

Scorebordjournalistiek of uitsyndroom? Op het eigen sportpark De Vormt lijkt Urk onaantastbaar. Op vreemde bodem is het (te) vaak scherven rapen. Het tweeluik tegen De Dijk is symbolisch. De 0-0 in Amsterdam wordt gevolgd door een 1-0 overwinning op Urk.

10 april