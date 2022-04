Genemuiden blijft ook na puntenverlies koploper, maar wil niet te veel met kampioenschap bezig zijn: ‘4 juni? Wat is er dan?’

Derde Divisie Herintre­der Erik Koldenhof moet degradatie­spook bij VIOS Vaassen verjagen

Vios Vaassen pakte in de degradatiekraker tegen HTC eindelijk weer eens drie punten en speelde zich daardoor voorlopig uit de degradatiezone. Een groot aandeel in die opleving komt van een speler die twee maanden geleden zijn wedstrijden nog in het vierde elftal afwerkte. Een vriendenteam waar Erik Koldenhof het prima naar zijn zin had, tot trainer Maikel Amzand een beroep op hem deed.

16 april