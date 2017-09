'Genemuiden en Staphorst klaar voor de top-5'

Oud Feyenoord verslaat AGOVV

3 september Op de voor de stichting Support Casper georganiseerde “Return of the Legends” zijn zaterdagvond meer dan 1500 voetballiefhebbers afgekomen. Zij zorgden er voor dat de monumentale hoofdtribune op Sportpark Berg en Bos in Apeldoorn prima gevuld was. De benefietwedstrijd tussen de oud spelers van AGOVV en Feijenoord werd gewonnen door de Rotterdammers (1-3), al was de eindstand uiteraard van secundair belang.