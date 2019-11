Genemuiden gaat verder met trainer Van der Weij en verdediger Streutker

Be Quick Zutphen blijft maar verliezen

19:00 De tweede klasse blijkt nog steeds geen succes voor Be Quick Zutphen, dat nu helemaal stijf onderaan staat in de competitie. Terwijl het voetbal beetje bij beetje beter wordt, zijn de doelpunten nog ver te zoeken. Zo ook in de wedstrijd tegen VRC, waar Be Quick met minimale cijfers verliest: 0-1.