Genemuiden geeft Edwin Starke en Jacco Riemens plaats in de technische staf

Genemuiden moest laat in het seizoen handelen omdat assistent-trainer Arnie Pot wilde vertrekken. Dat is gelukt met Starke (41) en Riemens (29), een oud-trainer en een oud-speler van de club.

Starke, uit Kampen, was na zijn lange actieve loopbaan in het regionale amateurvoetbal assistent-trainer bij Go Ahead Kampen en DOS Kampen, bovendien fungeerde hij twee seizoenen als trainer van SC Genemuiden 2 (2017/2019). Riemens moest een jaar geleden de voetbalschoenen opbergen vanwege blessureleed, maar was afgelopen seizoen als lid van de medische staf aan Sportclub verbonden. Nu volgt een taak op het technische vlak.