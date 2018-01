Genemuiden geeft vooral weinig weg

Helemaal normaal is de grote overwinning van SC Genemuiden tegen Huizen (4-0) niet. De koploper krijgt drie doelpunten in de laatste minuten bijna cadeau.

In de 82ste minuut is de wedstrijd tussen de eerste en de laatste nog best spannend. Dat komt vooral omdat Genemuiden de ruimtes slecht benut en de bevrijdende 2-0 niet maakt. Die treffer komt pas op het bord als verdediger Nino van Jaarsveld de bal na een corner van Erik Rotman in eigen doel werkt.

Daarna gaat het hard omdat invaller Frank Jansen een strafschop versiert - Rotman scoort - en Joran Pot kan scoren omdat een tegenstander hem zomaar een bal in de voeten schuift. Het oogt geweldig, zo'n 4-0 overwinning, maar enige nuance is op zijn plaats.

,,Sportclub 1 wordt kampioen'', zingen de spelers naderhand in de kleedkamer. Waarbij trainer Jan van Raalte constateert dat het niveau nog best omhoog kan, en moet. ,,Maar je moet die ballen er wel gewoon inschieten. En je moet ook de wedstrijdjes winnen als de tegenstander iets minder aanspreekt, en de koude wind over het veld blaast.''

Fundament

De coach is vooral tevreden over de defensie van Sportclub, die na de winterstop nog geen doelpunt, en nauwelijks een kans heeft weggegeven. Daar ligt het fundament voor de eerste plaats van Genemuiden. ,,In de eerste helft speelden we ook goed, maar was de laatste pass minder. Daarna werd het meer een strijd, waarin we de duels vaak wonnen. Dan moet je alleen de wedstrijd eerder beslissen'', stelt Van Raalte.

Genemuiden speelt nog twee weken zonder de geschorste topscorer Omar Kavak. ,,Dat betekent dat we iets anders moeten spelen. Meer combinatievoetbal, en meer energie erin steken. Maar 'Genemuiden is Kavak', wat veel mensen roepen, is totale onzin.'' Dat mag de koploper bewijzen in de aanstaande duels tegen SDC Putten en Urk.