Genemuiden kent geen enkele moeite met oude club Van der Weij

Heel veel moeite had Genemuiden niet met de hekkensluiter. Het stond al rap 1-0 na een doelpunt van verdediger Jens-Jurn Steutker - weer hij. De bal was over de lijn geweest, constateerde grensrechter Erdogan. En dus wees de arbiter naar de middencirkel: doelpunt.

De 2-0 viel na een half uur, en dat was de mooiste treffer van de middag. De voorzet van Jur van Dalfsen was hard en strak, de kopbal van Jermain Baicadila uitstekend. De bal vloog in de verre hoek.