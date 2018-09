Genemuiden knalt snoeihard in valkuil SDC Putten

De wedstrijd begon nog wel voortvarend voor de titelkandidaat. De ontsnapte Omar Kavak schoot snoeihard raak en scoorde de snelle 0-1. De gecontroleerd spelende thuisploeg reageerde adequaat en maakte na een vlot lopende uitval de 1-1 via goaltjesdief Rob Knul, die simpel binnenschoof.

Het surplus aan balbezit voor Genemuiden deerde SDC Putten geen moment. Zeker toen de ploeg halverwege de eerste helft 2-1 scoorde. Dit keer was Knul aangever. Kees Pluim kopte vallend binnen. Vlak voor rust werd Genemuiden opnieuw geslacht in de omschakeling. Op aangeven van Jurian van den Brink scoorde Knul de 3-1.

Na rust consolideerde Putten aanvankelijk met gemak de voorsprong. Pas na het uur ontstonden er weer kansen voor Genemuiden. Putten keeper Martin van Barneveld groeide in de wedstrijd en de aanvallers Frank Kuurman, Jan Hooiveld en Sijmen Eenkhoorn (viermaal!) misten kansrijke ballen op de aansluitingstreffer.

Toen die treffer uitbleef maakte Putten het knalhard af in de counter. De jarige invaller Wilbert Thomassen scoorde tweemaal in korte tijd. In de extra tijd maakte Knul het feest compleet, toen hij een assist van Kevin van der Vlag tot de ongelooflijke 6-1 eindstand promoveerde.