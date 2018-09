Genemuiden knalt uit de startblokken tegen DETO

Sportclub Genemuiden zal in de komende weken teams treffen die sterker zijn dan de herintreder uit Vriezenveen. DETO speelde een kwartier heel behoorlijk, maar trof het niet met een tegenstander die de eerste kansen meteen benutte. Via Kavak en Eenkhoorn – na een aanval uit het boekje – was het binnen twintig minuten 2-0. Daarna zorgde Jan Hooiveld voor het eerste werelddoelpunt van dit seizoen; vanaf een meter of dertig vertrok de bal met een enorme boog richting kruising.