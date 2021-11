Genemuiden laat twee dure punten liggen bij AZSV: ‘Drie, vier kansen, dan scoren we normaal gesproken altijd’

Als er een wedstrijd is waarop het cliché ‘uit, altijd lastig’ van toepassing is, is dat de wedstrijd bij AZSV in Aalten. Niet omdat het team uit de Achterhoek een sterrenteam is. Wel omdat AZSV altijd strijdlust etaleert, bestaat uit lange jongens en het gewend is om op een zwaar natuurgrasveld te spelen. Dat hoeft Van der Weij zijn ploeg nauwelijks duidelijk te maken, dat weet de ervaren kern van Sportclub zelf ook wel.