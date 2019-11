Genemuiden moet het doen met een puntje

HOOFDKLASSEJob van Dalfsen voorkomt een afgang voor SC Genemuiden in de thuiswedstrijd tegen DETO. Zijn late treffer is goed voor een punt (1-1) en op meer mag de thuisclub ook geen aanspraak maken.

Genemuiden is na wat magere tijden weer een aansprekende ploeg in de hoofdklasse, een team dat naar de prijzen kan lonken. Mede daarom is nu al besloten dat trainer René van der Weij ook komend seizoen voor de groep staat. Maar uitgerekend op de dag dat die beslissing bekend wordt gemaakt, speelt Genemuiden de slapste wedstrijd van het seizoen.

Het begin is dramatisch, met een te korte terugspeelbal van Martijn van der Laan en een doelpunt van Muhammed Kaya. De verdediger kan in de tweede minuut inkoppen na de derde hoekschop, dat zegt genoeg over de start van Sportclub.

In de resterende negentig minuten zit Genemuiden in de achtervolging. Maar echt constructief oogt het allemaal niet. Voor rust zijn beide teams vooral geïrriteerd, wat leidt tot vijf gele kaarten. DETO is dichter bij de 0-2 dan Genemuiden bij de 1-1.

Na de pauze is Genemuiden wel toonaangevend, maar vooral slordig, op het wanhopige af. Totdat Job van Dalfsen door Frank Kuurman wordt aangespeeld, kan kappen en kan scoren (1-1). Genemuiden heeft dan nog vijf minuten om de winnende treffer te forceren en de eerste plaats te pakken. Die goal komt echter niet, en dat is terecht.