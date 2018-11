Genemuiden pikt nieuwe hoofdtrainer op in hoge noorden

Van der Weij, 35 jaar nog maar, voetbalde in zijn actieve spelerscarrière onder meer bij SC Cambuur in zijn geboortestad Leeuwarden. In 2015 werd hij hoofdtrainer van Buitenpost. Met die club, waar hij aan zijn vierde en laatste seizoen bezig is, promoveerde Van der Weij afgelopen zomer naar de hoofdklasse. Met tien duels op de teller staat Buitenpost momenteel elfde.

Prachtige vervolgstap

,,Toen ik werd benaderd door Genemuiden met de vraag of ik open stond voor een gesprek, was ik gelijk positief”, reageert Van der Weij. ,,Genemuiden is een mooie vereniging die al jaren in de top van het amateurvoetbal speelt.” De jonge coach roemt het fanatieke publiek, de mooie accommodatie en het feit dat er ‘altijd een goede spelersgroep staat’. Hij noemt Genemuiden ‘een prachtige vervolgstap’. Over drie weken speelt Van der Weij met zijn huidige club bij en tegen zijn toekomstige werkgever.