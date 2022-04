Genemuiden schrijft drie punten bij en ziet de grootste concurrent falen: ‘We kunnen goed op de nul spelen’

Met een doelpunt en een assist is Arend van de Wetering - de wingback op de rechtervleugel - de opvallendste man bij Sportclub. Vooral aan zijn doelpunt, de 2-0 in blessuretijd van de eerste helft, beleeft hij veel plezier. ,,Als Ryan van Lente speelt sta ik bij de corners op eigen helft. Nu speelde Matthias Breman mee en dan sta ik bij de tweede paal.’’ Als iedereen al aan de koffie denkt - of iets sterkers - kan Van de Wetering daar in tweede instantie afronden na een corner van Noureddine Boutzamar.