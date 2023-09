Genemuiden swingt langs Eemdijk na wereldgoal Magan: ‘Mede dankzij onze nieuwkomers valt momenteel alles goed’

vierde divisie Roh­da-trai­ner Knippen­borg lyrisch over nieuwkomer Max Blanke: ‘Een openbaring’

In aanloop naar het nieuwe seizoen ging het bij Rohda Raalte voornamelijk over een speler: oud-prof Teije ten Den. In de schaduw van die toptransfer gedijt een andere nieuwkomer uitstekend. Rohda-trainer Laurens Knippenborg noemt Max Blanke zelfs dé openbaring van de voorbereiding.