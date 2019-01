Genemuiden toont herstel in Rijssen

Het initiatief en de eerste kansjes in de beginfase waren echter voor de thuisploeg, maar gedurende de eerste helft had Genemuiden het sterke blok steeds beter staan. Na een kwartier spelen moest Genemuiden keeper Eser Elmali vol aan de bak na een inzet van Sem Köse.

Genemuiden was na een half uur gevaarlijk via Omar Kavak en toonde zich bij vlagen de betere ploeg in Rijssen. Ook na rust was Genemuiden gevaarlijk met ballen van Kay Velda en Jan Hooiveld die maar net voorlangs vlogen.