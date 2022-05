Genemuiden trekt neergaande lijn door en is niet meer dan een outsider in de titelstrijd: ‘Vijf grote kansen, dan moet je meer dan een goal maken’

Plugboer heeft misschien niet eens in de gaten hoe belangrijk zijn redding is. Hij gooit zijn hele hebben en houwen in de strijd en heeft het geluk dat Dekker geen afmaker is, maar een hardwerkende middenvelder. Een kwartiertje later, als de hartslag wat is gedaald, heeft Genemuiden-trainer René van der Weij het vooral over de haperende afwerking. ,,We hebben zeker 5 honderd procent kansen gehad. We maken de 2-1 niet, we maken daarna de 2-2 niet. Als je uit 5 grote kansen een keer scoort is dat te weinig tegen een goede ploeg als Volendam.’’