Genemuiden verliest in spektakelstuk laatste sprankje hoop op de titel

Overzicht Zwolle SC Genemuiden verliest zicht op titel in doelpunten­fes­tijn, Staphorst en Berkum doen goede zaken in race om handhaving en WVF wint Zwols onderonsje

Dit weekend stond er eigenlijk geen divisievoetbal op het programma, maar vanwege de sneeuwval van vorig weekend werd er toch gevoetbald in de derde en vierde divisie. Zo zette Staphorst een belangrijke stap richting handhaving, terwijl Berkum in de vierde divisie de kraker tegen d’Olde Veste’54 won. SC Genemuiden verloor in diezelfde vierde divisie de laatste strohalm voor de titel. In de lagere competities won WVF de Zwolse derby tegen ZAC, terwijl DESZ klop kreeg van Unicum.